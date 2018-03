(red) An Umfang und mehr noch an Qualität können sich die Wandmalereien des römischen Trier wie keines anderen deutschen Fundortes mit den Mittelmeerregionen vergleichen. In einem Vortrag „Bildgeschichten - Ein Streifzug durch die römische Wandmalerei von Trier“ stellt die Kuratorin Korana Deppmeyer einige der Schätze am Donnerstag, 11. Januar, 19 Uhr, im Rheinischen Landmuseum Trier, vor. Der Eintritt ist frei.⇥Foto: Th. Zühmer