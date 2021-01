Büchse - Tumulte : Warum Rap der neue Punk sein könnte

Interaktiv Trier Das Trierer Punkrap Büchse zeigt, wie man die Genres mischen kann und was dabei rauskommt. Sie verraten, warum sie sich für einen Mix entschieden haben und welche Vorteile Sprechgesang haben kann, wenn man eine Botschaft herausbringen will.

Textstark und im wahrsten Sinne wortgewandt kommt Tumulte daher, die Debüt-LP (Eine LP ist eine Art Mini-Album) des Trierer Trios Büchse . Aber die drei, das sind Benny, Jörg und Christian, machen schon länger Musik. Sie sind alle um die dreißig und haben sich dazu entschieden, eine nicht ganz so gewöhnliche Stilrichtung zu spielen: Punkrap. Aber was ist das eigentlich?

Nicht nur Punk und Rap, sondern was Eigenes. Das erklärt Benny: „Wir machen kein Crossover, also spielen Punkgitarren und rappen dann darüber. Sondern wir haben Einflüsse aus beiden Genres, sodass was Neues entsteht.“ Eigentlich kommen die drei aus der Punkszene, aber sowohl Benny als auch Christian haben schon immer eine Affinität zum Rappen gehabt. Einflüsse seien dann sowohl Punkbands wie Turbostaat und Knochenfabrik, aber auch Rap-Gruppen wie Zugezogen Maskulin und die Antilopen Gang.

Büchse bietet mit Tumulte also eine Mischung aus Punk und Rap mit zwei Gitarren, einem Synthesizer und einem Drumcomputer. In den zwölf Songs mit einer Länge von rund 40 Minuten wird kritisiert, was alles in der Gesellschaft so schiefläuft. Das kann laut und aggressiv sein, wie zum Beispiel im Song „Tabula Rasa“ oder auch mal ruhiger wie in Plastikruinen. Für letzteren konnte man auch Jörkk Mechenbier, Sänger der Band Love A, als Gast gewinnen, der vielen Punkfans aus der Region ein Begriff sein sollte.