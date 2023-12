Kulturwoche Ein Hoch auf Hebammen und Nonnen

Gute Nachrichten kommen ausnahmsweise auch aus den USA: Dort gehen die Nonnen auf die Barrikaden. Und zwar gegen den US-Waffenhersteller Smith & Wesson. Eine Gruppe von Frauen aus verschiedenen katholischen Orden hat Klage gegen das Unternehmen eingereicht. Sie wollen den Produzenten von Tötungsinstrumenten zwingen, Verkauf und Vermarktung bestimmter Gewehre vom Typ AR-15 in Amerika einzustellen. Diese Gewehre hätten keinen anderen Zweck als Massenmord, heißt es in der Klageschrift. Dem Schriftsatz beigefügt ist das Foto einer solchen Waffe, die beim Amoklauf 2012 in einem Kino der Stadt Aurora verwendet wurde. Zwölf Menschen kamen damals ums Leben. Halbautomatische Gewehre vom Typ AR-15 haben bei privaten Waffenbesitzern in den USA einen fetischähnlichen Status; rund 15 Millionen dieser tragbaren Hinrichtungsmaschinen befinden sich in US-Haushalten. Halbautomatisch bedeutet, dass sich das Gewehr mit jedem Schuss automatisch lädt, bis das Magazin leer ist. Die Absicht der frommen Frauen in allen Ehren: Viel Hoffnung auf Erfolg dürfen sie sich leider nicht machen. Bisher war keine ähnlich gelagerte Klage erfolgreich. Und sollte ein gewisses Individuum, das sich nach wie vor für mindestens gottgleich hält, für alle vernunftgesteuerten Menschen allerdings für einen gefährlichen Geisteskranken gehalten wird, nächstes Jahr wieder ins Weiße Haus einziehen, wird es wohl als Erstes verfügen, dass jedem Jungen und Mädchen bei der Einschulung eine Knarre in die Schultüte gepackt wird. Damit Amerika wieder groß werde.