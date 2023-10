Branchentreff Was bietet die 75. Frankfurter Buchmesse?

Der Konflikt im Nahen Osten ist ein großes Thema auf der Buchmesse. Seit 75 Jahren sei Frankfurt „ein Marktplatz der Worte, der Schriften und der Lesarten zum demokratischen Austausch und des wechselseitigen Verständnisses“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Der Angriff auf Frauen, Männer und Kinder in Israel sei „ein Angriff auf die Menschlichkeit. Wir verurteilen diesen Terror zutiefst und stehen in voller Trauer und Schmerz an der Seite Israels.“ Buchmessen-Direktor Juergen Boos verurteilte den Angriff der Hamas auf Israel: „Unser Mitgefühl gilt den Menschen, deren Angehörige Opfer dieses Gewaltexzesses wurden, und allen Menschen in Israel und Palästina, die unter dem Krieg leiden.“ Für Diskussionen sorgte gleich zu Messebeginn die umstrittene Verschiebung einer Ehrung an die palästinensische Autorin Adania Shibli.