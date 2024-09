Strukturwandel Verkauf, Abriss, Wiederbelebung - Was soll mit den ungenutzten Kirchen geschehen?

Andernorts sind Kirchen bereits zu Kletterhalle, Kneipenkirche, Disco, Café oder Buchladen umgewandelt worden. In der Stadt Trier entstanden aus drei Kirchen Wohnungen (Maria Himmelfahrt Quint, Christi Himmelfahrt Ehrang, Maria Königin Pallien). Zu den dort errichteten 40 Wohneinheiten sollen demnächst nach Plänen weitere 16 in der Nordstadt (St. Ambrosius) kommen. Auch in Linz/Rhein oder in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es Pläne, nach dem Abriss von Kirchengebäuden Wohnraum zu schaffen. Doch vielerorts sind solche Lösungen nicht möglich, etwa weil die Kirchen unter Denkmalschutz stehen und kaum verändert werden dürfen, weil sie aus anderen Gründen nicht marktfähig sind oder die Kirchengemeinde sich gar nicht von ihr trennen will. In Trier etwa steht seit sieben Jahren die Kirche St. Paulus in der Innenstadt zum Verkauf. Die Kirchen befinden sich im Besitz der Kirchengemeinden, nicht des Bistums. Diese entscheiden als Rechtsträger über ihre Gebäude. Allerdings hat das Bistum 2023 mit seinem Immobilienkonzept die Förderung des Bauunterhalts stark eingeschränkt. Laut einer Sprecherin sollen daraus „die Kirchengemeinden Perspektiven entwickeln können, um Immobilien zu veräußern, die aus pastoralen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten künftig durch die Kirchengemeinde nicht mehr benötigt werden“.