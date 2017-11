später lesen Skandalwerk „Nackter Mann“ Washingtoner Hirschhorn-Museum zeigt Baselitz-Retrospektive FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Das Hirschhorn-Museum in Washington wird erstmals nach mehr als 20 Jahren wieder eine umfassende Retrospektive des deutsch-österreichischen Künstlers Georg Baselitz in den USA zeigen. Das kündigte das Museum am Freitag an. dpa