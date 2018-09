später lesen Mosel Musikfestival Weisheit der Bücher und Wohlklang des Cellos FOTO: Dirk Tenbrock FOTO: Dirk Tenbrock Teilen

Twittern

Teilen



Ein Instrument als Ich-Erzähler in einem prachtvollen, abgeschotteten Ort? Das gab es am Wochenende in Trier mit „The Mara“. Von Dirk Tenbrock