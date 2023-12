Erst Lusthansa, dann Milli Vanilli „Wir haben alles selbst gespielt“

Gibt es so Kismet? Ein vorbestimmtes Schicksal, dem man sich nicht entziehen kann? Ein Mann, dessen Bestimmung es scheint, ein Leben lang Verkaufsschlager zu produzieren und die Kassen klingeln zu lassen, steht gerade wieder bereit, seiner Vorsehung zu folgen. Frank Farian, einst singender Koch aus Saarbrücken, ist die eigentliche Hauptfigur des Bio-Pics „ Girl You Know It´s True“, das gerade in den Kinos anläuft. Farian war in seinen Hochzeiten ein Musik-Maitre der besonderen Art, dessen Gerichte aus seinen Hitküchen St. Ingbert und später Rosbach bei Frankfurt einem Weltpublikum bestens mundeten.