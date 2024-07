Bayerische Königsschlösser Welterbe-Entscheidung zu Neuschwanstein fällt in Sofia

Das Welterbekomitee wird im kommenden Juli in Sofia über die Aufnahme von Neuschwanstein und weiteren bayerischen Königsschlössern in die Welterbeliste entscheiden. Die Deutsche Unesco-Kommission berichtete, dass das Welterbekomitee zum Abschluss der diesjährigen Sitzung mitgeteilt habe, das nächste Treffen finde vom 6. bis 16. Juli 2025 in der Hauptstadt Bulgariens statt.