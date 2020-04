„Pata Pata“ neu vertont : Welthit von „Mama Africa“ als Mutmacher in Krisenzeiten

Johannesburg Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Welterfolg von Miriam Makebas „Pata Pata“ soll eine neue Version zum Tanzen anregen - und in düsteren Corona-Zeiten ein bisschen Freude bringen.

Wesentliche Änderung des weltbekannten Hits der engagierten Menschenrechtlerin und Anti-Apartheidkämpferin Mirima Makeba: Ihr Titelthema wurde in der Version der UN-Kulturorganisation angepasst. Pata Pata bedeutet in der Xhosa-Sprache wörtlich: „Berührt, berührt“ und bezeichnete einst einen populären Tanz in Südafrika. Nun heißt es: „It's a time to ,Sit it out!' This is ‘no-pata-pata... Stay at home and wait it out …..We need to keep our hands clean ….So ‘no-pata pata’...Don’t touch your face, keep distance please.“ (Deutsch etwa: Es ist Zeit zum ,Aussitzen', nicht pata-pata ... Bleibt zuhause ... Berührt nicht euer Gesicht, haltet bitte Abstand).