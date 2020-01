Konzert : Weltklassik am Klavier in der Synagoge Schweich

Foto: Lisa-Marie Mazzucco

Schweich (red) Zu einem Konzert in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ lädt die in New York lebende Bulgarin Nadejda Vlaeva für Samstag, 1. Februar, 17 Uhr, in der Synagoge Schweich zu einer farbenprächtigen Reise durch die Welt der Phantasien ein.

