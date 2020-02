RTL-Show : Wendler warnt Pocher - weniger Interesse an „Let's Dance“

Wendler warnt Pocher - weniger Interesse an „Let's Dance“

Ex-Fußballerin Steffi Jones und Valentin Lusin tanzen in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ im Coloneum. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa.

Köln Promitanz-Auftakt: Wendlers Laura hatte Angst, Ex-Cindy Ilka Bessin wird kritisiert. Bei „Let's Dance“ geht es los - mit weniger Zuschauern als letztes Jahr, aber dafür mit Michael Wendler im Publikum.

Zur besten Sendezeit am Freitagabend lief nur eine andere Sendung im deutschen Fernsehen besser: die traditionelle Fastnachtssitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ im ZDF mit fünfeinhalb Millionen Zuschauern.

14 Kandidaten sind bei „Let's Dance“ dabei. Auch wenn sie tänzerisch nicht zu den besten zählt, eroberte Komikerin und Autorin Ilka Bessin, die einst mit ihrer Kunstfigur „Cindy aus Marzahn“ bekannt wurde, schon bei der Kennenlernshow die Herzen der Zuschauer. Nach ihrem Tango sorgte sie am Freitagabend bei der Jury-Beurteilung für einen Lacher nach dem anderen. Juror Joachim Llambi äußerte sich gewohnt kritisch: „Als sie ihren Kopf auf die Schulter des Tänzers gelegt hat, dachte ich, dass sie neue Kraft für die letzten 20 Sekunden schöpfen muss.“ Bessin konterte: „Das macht man beim Tango so. Ich weiß, Sie haben sich in letzter Zeit nicht mit Tanzen beschäftigt.“ Die Versöhnung der beiden folgte aber prompt.