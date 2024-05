Sci-Fi-Saga Weniger Action, mehr Handlung: Der neue „Mad Max“

Pessimisten stellen sich unsere Welt in ein paar Hundert Jahren vielleicht genauso vor wie in „Mad Max“. Ein paar Leute leben verstreut in der Wüste, es gibt einen erbitterten Kampf um Ressourcen. Hier lebt Furiosa, verkörpert dieses Mal von Taylor-Joy. Der Film begleitet sie dabei, wie sie als Kind von dem Warlord Dementus (Hemsworth) und seiner Biker-Horde aus ihrer Heimat entführt wird. Nun sinnt sie nach Rache und will außerdem nach Jahren der Gefangenschaft zurück zu ihrer Familie.