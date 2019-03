später lesen Gedenkkonzert Konzert im Gedenken an Sängerin Ilieva Teilen

(red) „Wenn die Seele fliegt ….“ lautet der Titel des Frühlingskonzerts am Samstag, 23. März, um 19 Uhr in der Remise in Trier-Ehrang (von-Pidoll-Straße 18). Das traditionelle Konzert hatte die Trierer Sängerin und Gesangspädagogin Vera Ilieva (1952-2018) ins Leben gerufen, die im Oktober starb.