Turbulente Zeiten : Wer übernimmt die Berliner Volksbühne?

Berlin Seit Monaten wird nach einer neuen Leitung für die Berliner Volksbühne gesucht - jetzt will Kultursenator Klaus Lederer (Linke) über die „Zukunft der Volksbühne“ informieren.

Mit Pollesch würde ein alter Bekannter an die Volksbühne zurückkehren: Der 56-Jährige arbeitete lange unter Castorf und leitete auch eine Nebenbühne der Volksbühne, den Prater. Pollesch arbeitete in Stuttgart, Hamburg, Wien oder auch Frankfurt. In Berlin inszenierte er am Deutschen Theater zuletzt „Cry Baby“ mit Sophie Rois und „Black Maria“.