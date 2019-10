Bilder vom Krieg : Werkschau von Paolo Pellegrin in Hamburg

Werkschau von Paolo Pellegrin in Hamburg

Der italienische Magnum-Fotograf Paolo Pellegrin im Haus der Photographie in Hamburg. Foto: Markus Scholz/dpa.

Hamburg Das Leitmotiv, das der italienische Fotograf Paolo Pellegrin für seine Ausstellung gewählt hat, zeigt einen Mann kurz bevor er den toten Körper seiner Tochter entdeckte. Es entstand 2006 kurz nach der israelischen Bombardierung eines Stadtviertels in Beirut, das zahlreiche Gebäude dem Erdboden gleichmachte.

„Für mein Gefühl ist es ein Bild, das als Vermächtnis für all das Leiden und die Konflikte dienen kann“, sagte Paolo Pellegrin am Mittwoch in Hamburg.