Erfolgsshow : „Wetten, dass..?“ geht 2022 und 2023 weiter

Thomas Gottschalk in der Jubiläumsshow "Wetten, dass..?" im November 2021. Foto: Daniel Karmann/dpa

Mainz Ein Show-Dino startet durch: Nach dem erfolgreichen Comeback im November plant das ZDF jeweils eine Ausgabe von „Wetten, dass..?“ in diesem und im nächsten Jahr.

Der Showklassiker „Wetten, dass..?“ im ZDF kehrt auch in diesem und im nächsten Jahr zurück. „Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren“, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mit.