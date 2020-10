Mittelalter : Kostbarkeiten aus mehr als tausend Jahren

Trier/Mainz Auf den Spuren der mittelalterlichen Kaiser ergründet derzeit eine große Landesausstellung in Mainz, worauf deren Macht eigentlich fußte. Mehr als 300 Exponate beleuchten darin das Machtgefüge von päpstlich gesegneten Kaisern, selbstbewussten Bischöfen, Fürsten, Rittern und den erstarkenden Städten. Einige der Top-Stücke kommen aus Trier. Sie sind teilweise so wertvoll, dass sie gar nicht zu versichern sind.

Als im September die Exponate für die Ausstellung „Die Kaiser und die Säulen der Macht“ in Mainz eintrudelten, ist Professor Michael Embach persönlich vor Ort gewesen, um das Auspacken der Trierer Leihgaben zu überwachen. „Das sind natürlich exorbitante Werte“, erklärt der Leiter der Trierer Stadtbibliothek und ihrer Schatzkammer und meint damit nicht nur den materiellen, jenseits der zusammen über 100 Millionen Euro liegenden Wert, für den keine Versicherung geradesteht und für den das Land bürgt. Die neun Leihgaben aus der Schatzkammer sind zudem in ihrem (kunst-)historischen Wert außerordentlich und unersetzlich, darunter der Codex Egberti als im Land einziges Unesco-Weltdokumentenerbe. Einige Stücke gibt es überhaupt nur dieses eine Mal, sie gehören zu den Highlights der Trierer Schatzkammer.

Doch auch wenn diese Schätze nun bis April 2021 fehlen, ist Embach froh über den Beitrag der Stadt zur Landesausstellung, die die Zeit von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa und darüber hinaus bis zur Goldenen Bulle 1356 präsentiert. „Es ist eine riesige Chance, die Stücke einmal einem größeren Publikum vorzustellen“, sagt Embach. In Trier sehen rund 5000 Besucher jährlich die alten Schätze, in Mainz hingegen werden in sieben Monaten rund 50 000 Besucher erwartet. „Es ist für uns auch die Gelegenheit, ein Signal des Dankes an das Land zu senden, das den Bau der Schatzkammer in den Jahren 2010 bis 2014 massiv unterstützt hat“, so Embach.