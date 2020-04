Ehrenzeichen : „Widerspruch ertragen“: Goethe-Medaillen 2020 vergeben

Berlin Widerspruch begegnen Herrschende mitunter mit Repression. Auch Künstler sind dem ausgesetzt. Das Goethe-Institut will zu konträrem Diskurs ermuntern. Und vergibt einen Preis dafür.

Mit dem jährlich als Ehrenzeichen der Bundesrepublik vergebenen Preis will das Goethe-Institut Persönlichkeiten für ihr herausragendes Engagement im internationalen Kulturaustausch würdigen. Die Preisübergabe unter dem Thema „Widerspruch ertragen - der Ertrag des Widerspruchs“ ist für den 28. August, dem Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, in Weimar vorgesehen, wie das für auswärtige Kulturpolitik zuständige Institut mitteilte.

Die Dichterin, Essayistin und Musikerin Elvira Espejo Ayca, zugleich Direktorin des National Museum of Ethnography and Folklore in La Paz, ist aus Sicht der für die Auszeichnung zuständigen Kommission eine „wahre Brückenbauerin“, die wertvolle kulturelle Vermittlungsarbeit zwischen Lateinamerika und Europa leiste. „In der Auseinandersetzung mit Ambivalenzen entwickelt sie ihre besondere kreative Kraft.“