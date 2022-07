Kunstschau : Wie geht es weiter bei der documenta fifteen?

Kassel Nach dem Rücktritt der documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann ist ein Interims-Nachfolger gefunden. Damit ist zwar die Debatte um ihre Person vorerst vom Tisch, nicht jedoch jene um die Kunstschau.

Schormann hatte am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung als Konsequenz aus dem Antisemitismus-Eklat um die documenta in Kassel ihr Amt niedergelegt. Am Montag dann bestellte eben jener Aufsichtsrat Alexander Farenholtz zum Interims-Geschäftsführer. Er soll die Funktion schon am Dienstag übernehmen, das Engagement ist zunächst bis zum 30. September 2022. Die Gesellschafter der documenta lobten ihn in einer Mitteilung als erfahrenen und renommierten Kulturmanager, er sei 1989 unter anderem für die Realisierung der documenta 9 unter der künstlerischen Leitung von Jan Hoet zum Geschäftsführer der documenta GmbH berufen worden. Außerdem war Farenholtz demnach Teil der Leitung für die Weltausstellung Expo 2000 und Verwaltungsdirektor der Kulturstiftung des Bundes.