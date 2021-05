Open Air : „Wie, häh?“ - Deutsches Theater spielt wieder

Berlin Zum Auftakt des Theaterbetriebs zeigte das Deutsche Theater in Berlin eine Geschichte nach Molière. Allerdings nicht im Theater, sondern davor.

In die Berliner Theaterszene kommt wieder Leben. Nach monatelanger Zwangspause ist am Deutschen Theater wieder eine Premiere vor Publikum aufgeführt worden.

„Tartuffe oder Das Schwein der Weisen“ wurde am Samstagabend draußen gezeigt - das Publikum wickelte sich auf dem Vorplatz in Regenjacken und Decken.

Nun erzählte das Deutsche Theater eine Geschichte nach Molière. Eine Frau schleppt in barockem Kostüm Zeug auf die Bühne, eine andere will eigentlich gar nicht da sein („Am liebsten würde ich vor dem Rausgehen wieder Reingehen.“). Und alle denken über die Frage nach, was nun geil und ungeil ist. „Wie, häh?“