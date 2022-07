Kulturpolitik : Wielga-Skolimowska wird Chefin der Kulturstiftung des Bundes

Berlin/Halle Wechsel an der Spitze der Kulturstiftung des Bundes: Hortensia Völckers tritt ab, es folgt eine „international erfahrene und kuratorisch versierte Kulturmanagerin“.

Wielga-Skolimowska stammt aus Warschau, wo sie Theaterwissenschaften studierte. Sie wirkte in der Bundeszentrale für politische Bildung, im Nationalen Audiovisuellen Institut Warschau und im Adam Mickiewicz Institut Warschau. Kuratorische Erfahrungen sammelte sie in Polen, Frankreich, Spanien, Israel, in der Ukraine, in Tansania und Saudi-Arabien.