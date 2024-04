Kunst Wiener Auktionshaus versteigert spätes Werk von Klimt

Dass das Porträt nicht in London oder New York versteigert werde, sondern vom ungleich kleineren Wiener Auktionshaus im Kinsky, sei auf dessen langjährige Erfahrung mit Werken Klimts und auf dessen Kompetenz im Umgang mit sogenannten Raubkunst-Fällen, also mit Kunstwerken, die während der NS-Zeit beschlagnahmt und entzogen wurden, zurückzuführen, so das Auktionshaus.