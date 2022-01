Philharmoniker : Wiener Neujahrskonzert versprüht zarten Optimismus

Wien Die Zuschauerzahl musste wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante reduziert werden. Dennoch war das Orchester froh, vor Publikum aufzutreten. Die Musiker spielten, sangen und pfiffen sich ins neue Jahr.

1000 Zuschauer durften in den Saal

Musik mit einem Lächeln gespielt

Besonders viel Jubel brandete nach dem spätromantisch-symphonischen Walzer „Sphärenklänge“ von Josef Strauß (1827-70) auf - eines von Barenboims Lieblingsstücken. Das Publikum war auch von den mehrstimmigen Sing- und Pfeifkünsten begeistert, die das Orchester in Carl Michael Ziehrers (1843-1922) Walzer „Nachtschwärmer“ zur Schau stellte. Die Textzeilen „Woll'n wir nach Hause geh'n, oder wir bleib'n noch hier, bist du dafür?“ wiesen angesichts der derzeitigen frühen Corona-Sperrstunde in Österreich hoffnungsvoll in post-pandemische Zeiten.

Einen Schritt in die Gegenwart machte die Tanzeinlage des Konzerts, das für ein Millionenpublikum in 92 Länder übertragen wurde. Der Ballettchef der Wiener Staatsoper, Martin Schläpfer, schuf eine erfrischend moderne Choreographie mit kraftvollen Frauen-Solos zum Walzer „Tausend und eine Nacht“ von Johann Strauß (1828-99). Zur Komposition „Nymphen“ von Johanns Bruder Josef tänzelten danach die Lipizzanerhengste der Spanischen Hofreitschule in Wien. Diese zarte Polka sei den Tieren viel besser gelegen als der kämpferische „Persische Marsch“, den man auch in Erwägung gezogen habe, erzählte Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer vor dem Konzert.