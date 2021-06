Literaturverfilmung : Wilde Sache: „Fabian“ bei der Berlinale

Berlin Eine Premiere vor Publikum: Auf der Berlinale zeigte Dominik Graf seine Kästner-Adaption „Fabian“ mit Tom Schilling und Meret Becker.

Auch Meret Becker („Tatort“) taucht im Film auf - als freizügige Irene Moll, die später ein Männerbordell eröffnet. Am Donnerstagabend kletterte sie am roten Teppich kurzerhand vor den Fotografen auf eine Gerüstsäule. Regisseur Graf fehlte an dem Abend.