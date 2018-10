später lesen Theater „Winterspielzeit“: Kulturprogramm der Bühne1 Teilen

(aheu) Die freie Theatergruppe Bühne 1 in Trier bietet in seinem „Winterspielzeit“-Programm Konzerte, Workshops und Ausstellungen an. Themen sind Schauspiel, Kreatives Schreiben, interaktive Leuchtperformance, Biografisches Theater, Physical Acting und Taji/Qigong.