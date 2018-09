später lesen Konzert in Chemnitz „Wir sind mehr“ - Musiker gegen Rechts FOTO: Alexander Prautzsch FOTO: Alexander Prautzsch Teilen

Twittern

Teilen



Die fremdenfeindlichen Krawalle in Chemnitz beschäftigen viele Musiker - und zwar nicht nur deutsche. Die irischen Rockgrößen U2 fanden zum Auftakt ihrer Europatour in Berlin am Freitagabend deutliche Worte. dpa