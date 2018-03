später lesen musik Wishbone Ash im Ducsaal FOTO: wishbone ash / trierischer volksfreund FOTO: wishbone ash / trierischer volksfreund Teilen

(red) Eine der einflussreichsten Bands der Rockgeschichte kehrt nach Deutschland zurück. Wishbone Ash gastiert am Freitag, 12. Januar, 21 Uhr, im Freudenburger Ducsaal. Bei ihren Shows schlagen sie gekonnt die Brücke zwischen alten und neuen Songs und ziehen mit ihrem einzigartigen Sound sowohl langjährige als auch neue Fans in ihren Bann. Über die Jahre hinweg hat die Band sich in den verschiedensten Musikstilen ausprobiert, von Folk, Blues und Jazz bis hin zu pedal-to-the-metal Rock und Elektronik. Karten: siehe Info.