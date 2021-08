Wohnen : Memphis lässt grüßen

Trier Stilsicher und ausgefallen: Einblick in eine nicht alltägliche Trierer Wohnung.

Baaah! Wer diese Wohnung betritt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Man könnte schweigend alle Räume nach und nach durchschreiten und einfach nur schauen. Da gibt es hier einen beleuchteten Spiegel und dort eine Reihe toller Vasen, hier eine „Hommage“ an Mickey Mouse und dort eine an Lurchi und seine Freunde. Alles ist verspielt und klar zugleich – und als verbindendes Element herrscht große Stilsicherheit, Lust auf Farbe und auf das sogenannte Memphis-Design.

Angefangen hat alles vor gut zwei Jahrzehnten mit einer Lampe des Memphis-Designers Ettore Sottsas und acht Stühlen, die seinerzeit von einer Behörde ausrangiert worden waren, und die sie für je zwei Mark das Stück gekauft hat, weil sie so günstig waren. Was sie nicht wusste: Es handelt sich um Originale der berühmten Designer Charles & Ray Eames aus Fieberglas. Ihre Bezüge sind orange – heute im Gegensatz zu damals ihre Lieblingsfarbe. Sie haben die Zeit in dieser Wohnung überdauert und stehen für zeitloses, gutes Design, das noch dazu sehr bequem ist. „Wenn wir Gäste haben, sitzen wir immer auf diesen Stühlen am Tisch“.

Die Ausstellung „Memphis. 40 Jahre Kitsch und Eleganz“ in der Vitra Design Museum Gallery in Weil am Rhein widmet sich zum 40. Gründungsjahr der Memphis-Gruppe. Im Text dazu heißt es: „Das italienische Design-Kollektiv Memphis zählt zu den außergewöhnlichsten Erscheinungen im Design der letzten Jahrzehnte. Es entstand im Winter 1980/81, als sich um den italienischen Designer und Architekten Ettore Sottsas eine Gruppe junger Designer versammelte, die aus den Dogmen des Industriedesigns ausbrechen wollten. (…) Die Memphis-Entwürfe wirkten mit ihren schrillen Farben und Mustern wie aus einem Comic entsprungen und prägten einen völlig neuen Look, in dem sich Popkultur, Werbeästhetik und Postmoderne zu einem wilden Mix vereinen.“ Bis 23. Januar 2022. Vitra Design Museum Gallery. www.design-museum.de

„Memphis ist mein Ding“, sagt sie über die Richtung, die einige Designer um Sottsas 1980 beziehungsweise 1981 begründet haben, um, verkürzt zusammengefasst, der Funktionalität Schrilles und Verspieltes entgegenzusetzen. Gerade werde zum Jubiläum der Bewegung im Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein eine Ausstellung gezeigt, erzählt der Memphis-Fan. Die würde sie gerne besuchen, sei aber noch nicht dazu gekommen (siehe Extra).

Wie kommt sie in Trier an diese ausgefallenen Einrichtungsstücke? Es gebe neben Flohmärkten, Design­messen in Düsseldorf oder Paris, die sie sehr gerne als Hobby durchstreift, wenn sie stattfinden können, natürlich Internet-Plattformen und in Trier den Kunsthandel Martin Wieland. Er sei für Fans von Möbeln oder Lampen der klassischen Moderne eine Anlaufstelle und weit und breit der einzige Händler auf diesem Gebiet. Öfter gehe sie an seinem Laden in der Neustraße vorbei, nur um zu sehen, ob etwas Neues im Schaufenster stehe – ohne etwas zu kaufen, nur weil es sie interessiert.