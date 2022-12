Kinderbuchillustrator : Zeichner vom „kleinen Maulwurf“: Wolf Erlbruch ist gestorben

Wuppertal Er illustrierte Bücher von Goethe und Rafik Schami. In Erinnerung bleibt Wolf Erlbruch vor allem auch mit den Illustrationen zu einem Kinderbuch.

An mehreren Hochschulen tätig

Erlbruch wurde 1948 in Wuppertal geboren und lebte dort bis zu seinem Tod am 11. Dezember. Er lehrte an mehreren Hochschulen in der Region: Von 2009 bis 2011 war er Professor für Illustration an der Folkwang Universität der Künste in Essen, davor an der Bergischen Universität Wuppertal und an der Fachhochschule Düsseldorf.