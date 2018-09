später lesen Ausstellung Wolfgang Tillmans mit Schau in New York FOTO: Christina Horsten FOTO: Christina Horsten Teilen

Der in Remscheid geborene Fotokünstler Wolfgang Tillmans (50) hat eine neue Ausstellung seiner Werke in New York eröffnet. „Jedes Bild ist ein Experiment“, sagte Tillmans am Donnerstag (Ortszeit) in der Galerie David Zwirner. dpa