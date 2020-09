Superheldinnengeschichte : „Wonder Woman 1984“-Kinostart auf Weihnachten verschoben

Los Angeles Die „Wonder Woman“-Fortsetzung musste wegen Corona auf Oktober verschoben werden. Jetzt startet die Superheldinnengeschichte noch später.

In wichtigen Märkten in den USA, darunter in Los Angeles und New York, sind die Kinos wegen der Coronavirus-Krise noch geschlossen. Zahlreiche Filmstarts sind in den letzten Monaten aufgeschoben worden.