(red) Lilly Brüchner alias Lilly Among Clouds setzt sich ans Klavier und schreibt große Popsongs. Majestätisch, aber ohne Kitsch. Am Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr gastiert die Songwriterin in der Synagoge in Wawern. Karten: siehe Info. ⇥Foto: Katja Ruge