Musiktheater „Wüstenblume“ als Musical

Das Musical „Wüstenblume“ ist aus Sicht des Komponisten Uwe Fahrenkrog-Petersen „eine echte Cinderella-Geschichte“. Am Donnerstag (5. Oktober) feiert das Musical seine Deutschland-Premiere am Deutschen Theater in München, es basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Waris Dirie. Zwei Wochen lang soll „Wüstenblume“ in München zu sehen sein, dann geht es auf Europa-Tournee.