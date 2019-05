„Peace is Power“ : Yoko Ono „zutiefst berührt“ von ihrer Ausstellung

„Peace is Power“

Die Künstlerin Yoko Ono besucht ihre Ausstellung „Peace is Power“ in Leipzig. Foto: Adrian Sauer/Yoko Ono.

Leipzig Die japanisch-amerikanische Künstlerin Yoko Ono hat ihre Ausstellung „Yoko Ono - Peace is Power“ im Museum der bildenden Künste in Leipzig besichtigt.

„Sie war zutiefst berührt von ihrer Ausstellung“, sagte Museumsdirektor Alfred Weidinger nach dem Überraschungsbesuch der 86-Jährigen am Mittwoch.

Derzeit sind in Leipzig etwa 70 Arbeiten und Werkreihen der Konzeptkünstlerin auf etwa 3700 Quadratmetern zu sehen.

Es sei ihr tiefster Wunsch gewesen, die Ausstellung zu besuchen, sagte Ono laut einer Mitteilung des Museums. Die Witwe des Beatles-Sängers John Lennon („Give Peace A Chance“), der 1980 erschossen wurde, kam nach Angaben einer Museumssprecherin mit ihrem langjährigen Freund Jon Hendricks am Mittwoch gegen 12.30 Uhr im Museum an. Weidinger habe den Besuch aus New York etwa anderthalb Stunden durch die Schau geführt, hieß es vom Museum.