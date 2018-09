später lesen Wir sind mehr Zehntausende bei Rockkonzert gegen Rechts FOTO: Sebastian Willnow FOTO: Sebastian Willnow Teilen

Gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt haben gut 50 000 Menschen am Montag bei einem Konzert in Chemnitz protestiert. Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub, Materia oder Feine Sahne Fischfilet spielten unter dem Motto „#wirsindmehr“ gratis in der drittgrößten sächsischen Stadt. dpa