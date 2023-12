Literatur Zeitloser Epochenroman - 100 Jahre „Der Zauberberg“

Ob im deutschen Original oder unter Titeln wie „The Magic Mountain“, „La montaña mágica“ oder „La montagna incantata“ hat der Epochenroman eine weltweite Fangemeinde. Nun ist es einhundert Jahre her, dass er 1924 erschien. 2024 steht also im Zeichen des Jubiläums. In Lübeck, wo der Autor 1875 zur Welt kam, lässt das Buddenbrookhaus im Januar ein großes Jubiläumsprogramm mit einer Ringvorlesung, Konzert-, Film- und Diskussionsveranstaltungen anlaufen. Manns Verlag S. Fischer plant im Herbst ein Sonderheft der „Neuen Rundschau“, in dem sich zeitgenössische Autorinnen und Autoren zum Roman äußern. Und auch im Thomas Mann House in Pacific Palisades im fernen Kalifornien, wo der Nobelpreisträger von 1929 zehn Jahre im Exil lebte, kommt der „Magic Mountain“ aufs Programm. Es ist ein Zeitroman, der vor dem Ersten Weltkrieg spielt, uns aber auch heute noch viel zu sagen hat.