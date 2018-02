später lesen "Les Choristes" Zoll findet gestohlenes Degas-Gemälde in Bus nahe Paris FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Vor mehr als acht Jahren war ein Gemälde des berühmten Impressionisten Edgar Degas in Marseille gestohlen worden. Jetzt ist das Bild "Les Choristes" wieder aufgetaucht - in einem Bus in der Nähe von Paris.