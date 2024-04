Hochkarätiges Festkonzert bei freiem Eintritt Zum Jubiläum erklingt im Dom ein Auftragswerk

Der Komponist Naji Hakim soll am Dienstag eigens aus Paris zum Konzert im Trierer Dom anreisen, heißt es, um die Uraufführung seines Werk „Von Gott gemacht“ mitzuerleben. Die Komposition für Solo-Sopran, Chor und zwei Orgeln hatte das Trierer Domkapitel bei ihm anlässlich des 50. Jahrestags der Wiedereröffnung des Trierer Doms und des 50-jährigen Bestehens der dortigen Schwalbennestorgel in Auftrag gegeben. Im Konzert am Dienstag, 30. April, ab 19 Uhr singen und spielen das Vokalensemble Trierer Dom zusammen mit Radio Brass Saar, der Sopranistin Antonia Lutz sowie den beiden Organisten Josef Still und Ulrich Krupp.