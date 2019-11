Im Rampenlicht : Zwei Hollywood-Sterne: Kristen Bell und Idina Menzel

Los Angeles Als die Schwestern Elsa und Anna sind Idina Menzel und Kristen Bell in der Originalfassung von „Frozen - Die Eiskönigin 2“ zu hören. Passend zum Kinostart werden die beiden Stars nun in Hollywood geehrt.

Seite an Seite sind Schauspielerin Kristen Bell (39, „Bad Moms“) und Musical-Darstellerin Idina Menzel (48) am Dienstag mit zwei Sternen in Hollywood verewigt worden. Vor jubelnden Fans und Fotografen enthüllten die beiden Stars des neuen Animationsfilms „Frozen - Die Eiskönigin 2“ die Plaketten auf dem berühmten „Walk of Fame“-Bürgersteig.