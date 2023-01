Handwerk : Der Künstler am Amboss

Fabian Schulz ist Kunstschmied und der beste im deutschlandweiten Wettbewerb „Die gute Form“. Foto: Tess Brahm

Trier Zu seinem Handwerk hat Fabian Schulz aus Trier ein ganz besonderes Verhältnis. Als Kunstschmied schafft er bisweilen sogar etwas „Göttliches“, sagt er. Seine Leidenschaft für seinen Beruf wurde nun mit dem ersten Platz im bundesweiten Wettbewerb „Die gute Form“ belohnt.

Am Anfang steht das Metall – meist in Platten geformt. Doch wenn Fabian Schulz Hand angelegt hat und alles geschnitten, geformt, gebogen, geschweißt, geschliffen und poliert hat, dann ist daraus Kunst geworden. Oder „etwas Göttliches“, wie der 23-Jährige selbst sein Handwerk als Metallgestalter bezeichnet. „Denn am Ende des Tages siehst du, was du geschaffen hast. Das hat was Elementares“, sagt der junge Mann.

Folglich hat der frisch gebackene Geselle zum bundesweiten Designwettbewerb „Die gute Form – Handwerker gestalten“ auch mit seinem Gesellenstück ein Objekt eingereicht, das nicht nur ausgereift in der Planung ist, formschön anzusehen ist, sondern auch mit viel Raffinesse überzeugt.

Nicht von ungefähr hat Fabian Schulz denn auch den ersten Platz in dieser Challenge auf Bundesebene gewonnen. „Meine Motivation war es, dort anzutreten und zu gewinnen. Das hat mich zwar ganz schön unter Druck gesetzt, weil ich immer alles perfekt machen möchte, aber es hat auch viel Spaß gemacht, für ein Schmiedeobjekt die volle Verantwortung vom Plan bis zur Ausführung zu übernehmen“, sagt er.

Folglich ist sein Gesellenstück auch kein einfaches Möbel, sondern ein Tisch, der formschön aus jedem Blickwinkel strahlt. Die Tischplatte aus drei Zentimeter heimischer Eiche, mit Kunstharz gefüllte Astlöcher, aus schwarzem Stahl die Beine: Doch all das reichte dem jungen Handwerker noch nicht: „Weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was die Konkurrenz zu bieten hat oder woran ich mich orientieren kann, wollte ich etwas Außergewöhnliches schaffen und habe mich für eine Bausatz entschieden.“ Folglich kann man den Tisch einfach auseinander nehmen und mit wenigen Handgriffen wieder zusammenbauen. „So was kann und macht auch nicht jeder.“

Unterstützung hat der aus der Nähe von Köln stammende und in Trier lebende Kunstschmied in seinem Ausbildungsbetrieb bekommen: bei Hans-Jörg Bender in Schweich und seinem Team. Immerhin ist der Chef selbst bundesweit in seiner Branche gefeiert, er hat jüngst den Deutschen Metallbaupreis für die Innenraumgestaltung der saarländischen Abtei Tholey gewonnen. Schon drei Mal hat der Handwerksmeister Bundessieger in seinem Gewerk hervorgebracht – eine Glücksschmiede sozusagen. „Wir haben das Glück, auf hohem Niveau arbeiten zu können“, sagt Hans-Jörg Bender. „Jede Auszeichnung ist auch eine Bestätigung fürs Team, dass es sich lohnt, konsequent zu arbeiten und alles in perfekter Handarbeit abzuliefern“, lautet sein Credo. Und etwas, weshalb Fabian Schulz seinen anfänglichen Ausbildungsbetrieb am Rhein gegen den von Bender in Schweich an der Mosel wechselt: „Mir war das nicht künstlerisch genug. Ich wollte einfach meinen Traum umsetzen“, sagt der junge Kunstschmied.

Dass die Arbeit mit Hammer und Amboss, Schmiedezange und Schweißhelm sein Metier sein wird, das weiß Schulz bereits, seit er 13 Jahre alt ist. „Ich fand das schon immer einen coolen Beruf, von dem auch meine Kumpels begeistert waren“, blickt er zurück. Doch erst nach dem Abitur war für ihn klar, dass er nichts für Hörsäle und Theorien ist, sondern praktisch und künstlerisch arbeiten will.

Für die Zukunft schmiedet der junge Mann ebenfalls bereits an seinen Plänen: Im Sommer will er mit seinem Meisterkurs beginnen und dann als Berufsschullehrer jungen Leuten sein Wissen vermitteln. „Ich freue mich, wenn etwas besser wird. Gerade der Prozess des Planens und Bauens erfüllt mich. Und es macht um so mehr Spaß, wenn man die Freude daran weitergeben kann.“