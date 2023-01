Politiker : „Bild“-Zeitung: Verteidigungsministerin Lambrecht vor dem Rücktritt

Berlin Steht Verteidigungsministerin Christine Lambrecht vor dem Rücktritt? Das zumindest berichtet die „Bild“ auf ihrer Webseite.

Lambrecht will am Schützenpanzer Puma festhalten

Bundeswehr : Lambrecht will am Schützenpanzer Puma festhalten

Lambrecht war zuletzt wegen einer auf Instagram verbreiteten Neujahrsbotschaft scharf kritisiert worden, in der sie begleitet von Silvesterfeuerwerk über den Ukraine-Krieg sprach. Die in der Opposition befindliche Union aus CSU und CDU hatte daraufhin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur sofortigen Entlassung der Verteidigungsministerin aufgefordert. Aufsehen erregten auch ihre Unkenntnis militärischer Dienstgrade und ein Mitflug ihres Sohnes in einem Hubschrauber der Bundeswehr.

Nach Bekanntwerden der Pannen mit dem Schützenpanzer Puma hatte Lambrecht zunächst das Waffensystem infrage gestellt. Das sei «im Nachhinein völlig unverantwortlich gewesen und zeigt einmal mehr, dass Frau Lambrecht an der Stelle doch überfordert ist», sagte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul. Am Freitag sagte Lambrecht in Berlin bei einem Spitzentreffen mit den Herstellern zu, am Puma festzuhalten. Industrie und Bundeswehr hätten aber gemeinsam „Hausaufgaben“ zu erfüllen, sagte Lambrecht. Auch gehe es dabei um die Ausbildung der Soldaten. Bei einer Schießübung waren alle 18 eingesetzten Schützenpanzer ausgefallen. Inzwischen sind 17 der Panzer repariert.