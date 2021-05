Coronavirus : Land sieht keine Anzeichen für Testbetrug

Trier Die Gesundheitsämter in der Region haben keinen Überblick über die einzelnen Corona-Testzentren. Kontrollen erfolgen durch eine Landesbehörde. Fünf Stellen im Land mussten wegen Mängeln schließen.

Über 200 solchen Zentren gibt es in der Region. Die meisten davon mit fast 90 im Kreis Bernkastel-Wittlich. Der überwiegende Teil der Stellen wird von privaten Organisationen und Unternehmen betrieben. Genehmigt werden die Schnelltestzentren vom LSJV in Mainz. Über die Internetseite der Behörde können sich Interessenten für das Betreiben solcher Stellen registrieren. Kommerzielle Partner seien „grundsätzlich ebenfalls zur Erbringung“ der Testungen für alle Bürgerinnen und Bürger geeignet und „sind eingeladen, sich am Projekt zu beteiligen“, heißt es dazu beim Landesamt. Private Betreiber müssen die notwendigen Tests und das weitere Material für die Teststelle selbst besorgen. Für jeden eingekauften Test erhalten sie seitens des Bundes eine Vergütung von sechs Euro. Pro durchgeführten Test gibt es zwölf oder 15 Euro (wenn die Abstriche von Ärzten gemacht wurden).

Doch wer kontrolliert die Testzentren eigentlich? Eine Nachfrage unserer Redaktion bei den Gesundheitsämtern in der Region ergab, dass diese für die Kontrollen zur Einhaltung der Hygienestandards zuständig sind. Einen Überblick über die Anzahl der Teststationen in ihrem Zuständigkeitsgebiet haben diese in der Regel nicht. Der Betrieb und Ablauf in den Stellen wird von vom LSJV „stichprobenartig und unangekündigt“ überwacht, heißt es seitens der Behörde. Behördenchef Detlef Placzek sagte am Montag, dass nach Inspektionen fünf Teststellen im Land wegen Mängeln schließen mussten. Unter anderem sei einer Einrichtung die Zulassung wegen mangelnder Zuverlässigkeit entzogen worden. Der Behördenchef kündigte weitere Inspektionen an. Die Teststellen leisteten „einen enormen Kraftakt und unterstützen die Pandemie-Eindämmung“, erklärte Placzek.