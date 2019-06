Hochschulen : „Ohne Vision“: CDU im Land kritisiert neues Hochschulgesetz

EXTRA

Die Universität Trier wird im Rahmen der Forschungsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz bis 2023 mit 2,26 Millionen Euro jährlich gefördert. In einer Vereinbarung haben sich das Wissenschaftsministerium und die Universität darauf verständigt, welche Ziele und Maßnahmen mit Hilfe dieser Mittel erreicht und umgesetzt werden sollen. Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf und Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel haben diese Vereinbarung in Mainz unterzeichnet.

Quantitativ strebt die Universität Trier eine stetige und nachhaltige Erhöhung ihrer Drittmittel an. Diese von externen Einrichtungen bereitgestellten Gelder zur Finanzierung von Forschung sollen im Vergleich zu 2018 um drei Prozent steigen. Qualitativ zielt die Universität Trier darauf ab, ihre Forschung in mehreren Bereichen über nationale Grenzen hinaus noch sichtbarer zu machen. Zur Evaluierung wird auch ein externes Beratungsgremium einbezogen.