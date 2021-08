Unwetterkatastrophe : Fluten, Fehler und die Folgen

Trauern um die Opfer einer furchtbaren Nacht: Kabinett und Parlament in Rheinland-Pfalz gedachten der Menschen, die bei der Hochwasser-Katastrophe ums Leben kamen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier/Ahrtal/Mainz Wie der Landtag über die Hochwasser-Katastrophe diskutiert, welche Hilfen sich anbahnen – und wo die Opposition von „Versagen“ spricht.

Schweigend erhoben sich die 101 Abgeordneten im Mainzer Landtag von ihren Sitzen und gedachten der Opfern der Flutkatastrophe, die sich im Juli ereignet hat. In Rheinland-Pfalz verloren 134 Menschen in den Fluten ihr Leben, 766 wurden verletzt, drei werden noch vermisst, 65 000 Einwohner im Land traf die Naturkatastrophe, die viele Existenzen zerstörte. Über Fluten, Fehler und Folgen diskutierte der Mainzer Landtag am Dienstag.

So forderte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), über eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden nachzudenken. „Wir müssen die verfassungsrechtlichen Bedenken ausräumen und gemeinsam die Risiken schultern, um solche Hochwasserlagen zu bewältigen“, sagte die Triererin in einer Regierungserklärung, die mittendrin von einem Feuer-Fehlalarm in der Mainzer Rheingoldhalle unterbrochen wurde. Nachdem die Feuerwehr Entwarnung gegeben hatte, konnten Abgeordnete und Regierungsmitglieder wieder in den zwischenzeitlich geräumten Plenarsaal zurückkehren.

Mit Blick auf die Flutkatastrophe kündigte Dreyer einen Fonds des Landes an, um ein Sondervermögen zu errichten. Den Aufbaufonds wolle das Kabinett am 22. September dem Parlament vorlegen. Bund und Länder haben ein 30 Milliarden Euro schweres Paket beschlossen, das Flutopfer entschädigen soll. Man bereite alles dafür vor, dass das Antragsverfahren ab Oktober starten könne. Mit den Kommunen zusammen habe man das Ziel, dass möglichst viele Menschen im Winter in ihren Häusern bleiben könnten, wo die Wärmeversorgung derzeit nicht gegeben sei. Wo dies nicht möglich sei, wolle man vorübergehende Unterbringungen wie Ferien- oder Mietwohnungen organisieren. Den Wiederaufbau nannte Dreyer eine „Herkulesaufgabe“.

Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) sprach für Rheinland-Pfalz von der „größten Herausforderung seit der Nachkriegszeit“. Er äußerte den Wunsch, dass aus den Trümmern einer apokalyptischen Nacht wieder neue Zuversicht erwachse. Baldauf zeigte sich zuversichtlich, hob angesichts helfender Hände hervor, wie deutlich die Flut gemacht habe, wie stark eine Gesellschaft in der Not zusammenhalten könne. Zugleich stellte er die Frage, ob es möglich gewesen wäre, Leben zu retten. „Die Frage muss jeden politischen Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz bewegen, die Antwort sind wir den Menschen im Ahrtal schuldig“, betonte Baldauf. CDU und AfD fordern deshalb einen Untersuchungsausschuss. In Richtung der Landesregierung stellte Baldauf die rhetorische Frage, ob diese bei Warnungen vor besagter Nacht „das Beste gegeben oder bei Sturm die Brücke“ verlassen habe.

Er kritisierte, dass Innenminister Roger Lewentz von der SPD am Abend der Katastrophe den Einsatzstab in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach einem kurzen Besuch wieder verlassen habe und dass das von Anne Spiegel (Grüne) geführte Umweltministerium noch am Nachmittag des 14. Juli in einer Pressemitteilung geschrieben habe, dass kein Extremhochwasser drohe. „Niemand darf mehr im Schlaf sterben, weil ihn eine Warnung nicht rechtzeitig erreicht“, forderte der Pfälzer. Der Trierer Michael Frisch (AfD) kritisierte, Innenminister Lewentz habe „kläglich versagt“. Er forderte die Regierung auf, sich bei künftigen Haushaltsplanungen dem eigenen Volk verpflichtet zu sehen und stattdessen bei Ausgaben für „linksgrüne Ideologie und Weltrettungsprojekte“ zu sparen.

Die Regierungsfraktionen ließen sich die Kritik nicht gefallen. Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) warf Baldauf eine „völlig unangemessene, unterstellende Rhetorik“ vor und führte diese auf sinkende Umfragewerte der CDU vor der Bundestagswahl zurück. Bernhard Braun (Grüne) nannte es „unanständig“, dass im Landtag ein Mann aus der Partei Vorwürfe gegen die Landesregierung erhebe, der der zuständige Landrat des Kreises angehöre. Gemeint hat er CDU-Landrat Jürgen Pföhler aus dem Kreis Ahrweiler.

Baldauf warf er auch Diffamierung vor, weil die vom Umweltministerium geäußerte Aussage zum nicht erwarteten Extremhochwasser auf Mosel und Rhein, nicht aber auf die Ahr bezogen gewesen sei. Man werde die Menschen im Ahrtal nicht allein lassen, betonte Braun und verwies auf die neu eingesetzte Enquete-Kommission im Mainzer Landtag, die auch über Folgen aus dem Hochwasser beraten werde. „So eine Katastrophe darf sich nicht wiederholen“, sagte er.

Philipp Fernis (FDP) betonte, die Politik müsse nun die dringlichsten Aufgaben nach vorne stellen. „Aufräumen, aufbauen, aufarbeiten“, betonte der Liberale, der forderte, Vergabeprozesse beim Wiederaufbau deutlich zu beschleunigen, um Geld rascher verbauen zu können. Auch der Katastrophenschutz müsse für wahrscheinlicher werdende Extremwetter­ereignisse aufgestellt werden. Der Bitburger Joachim Streit (Freie Wähler) forderte das Land auf, einen Strukturauftrag zu entwerfen, um einen Standard für Katastrophenschutzzentren zu setzen. Von denen gebe es im Land zu wenige. Er schlug auch ein soziales Jahr für junge Menschen für die Ahr vor, wenn die Kraft der freiwilligen Helfer nachlasse.