Corona-Krsie : Landtagswahl 2021: Im Notfall stimmen alle per Brief ab

Trier/Mainz Die Pandemie könnte den klassischen Urnengang durchkreuzen. Die AfD warnt vor Manipulationen. Warum ein Trierer Forscher widerspricht und für wen er Vorteile sieht.

Weil in der Corona-Krise noch monatelange Einschränkungen drohen, die Landtagswahl am 14. März 2021 aber nicht ausfallen soll, will das Land im Notfall die Briefwahl in ganz Rheinland-Pfalz ermöglichen. Wo die Pandemie die klassische Urnenwahl durchkreuzt, wollen SPD, CDU, FDP und Grüne flächendeckende Briefwahl in einzelnen Bezirken bis ins ganze Land hinein erlauben, damit Bürger ihre Stimme abgeben können. Das Gesetz soll im Dezember in Kraft treten.

Die AfD warnt dagegen vor Manipulation bei flächendeckenden Briefwahlen. Jan Bollinger von der AfD-Fraktion im Mainzer Landtag sprach von Restrisiken, ob alle Stimmen ankämen und alle Menschen wirklich selbst gewählt hätten. Die SPD bezeichnete den AfD-Mann als „Mini-Trump“. Die CDU warf der AfD vor, die „Wendlers dieser Welt“ zu bestärken, die Zweifel hegten, was in demokratischen Institutionen passiere.

In den USA führt US-Präsident Donald Trump seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden auf „Betrug“ zurück und zweifelt Briefwahlen an. Gerichte sehen dagegen keinerlei Beweise für Wahlfälschungen. Der Trierer Parteienforscher Uwe Jun betont, in Deutschland sei die Gefahr von Manipulationen durch Briefwahl „sehr gering einzuschätzen“.

Angriffe der AfD leitet Jun aus der Beobachtung ab, dass deren Anhänger zuletzt am wenigsten die Möglichkeit der Briefwahl nutzten. Geht es nach Jun, wählten per Brief bevorzugt Menschen mit einem mittleren bis hohen Haushaltseinkommen, größerem politischen Interesse und Wähler, die sich bereits für eine bestimmte Partei entschieden haben.

Mit 100 Prozent Briefwählern rechnen die Parteien in Rheinland-Pfalz, die die Landtagswahl 2021 in der Pandemie sichern wollen, nach eigenen Angaben nicht. Auf den Notfall bereitet sich Landeswahlleiter Marcel Hürter trotzdem vor. Unserer Zeitung sagt er, bereits 3,2 Millionen Briefwahlunterlagen bestellt zu haben, „dass im Extremfall alle Wahlberechtigten damit versorgt werden könnten“.

Bei der Landtagswahl 2016 stimmten rund 30 Prozent der Wähler per Brief ab. Parteienforscher Uwe Jun rechnet mit steigenden Werten. Weil die Rheinland-Pfälzer per Brief schon rund sechs Wochen vor der Wahl abstimmen dürfen, schließt der Trierer mögliche Auswirkungen auf das Rennen ums Ministerpräsidenten-Amt nicht aus. „Vor den jüngsten Landtagswahlen profitierten beliebte Amtsinhaber besonders in den letzten Wochen von Umfragen – wie etwa Bodo Ramelow in Thüringen, Peter Tschentscher in Hamburg oder Dietmar Woidke in Brandenburg. Falls deutlich mehr Menschen per Briefwahl ihre Stimme abgeben, könnte dieser Vorteil für Malu Dreyer etwas verloren gehen. Die SPD würde gut damit fahren, ihre heiße Phase des Wahlkampfs daher vorzuziehen“, sagt Jun von der Uni Trier.