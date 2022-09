Corona-Regeln : Lauterbach knickt ein: Keine Testpflicht für infizierte Schüler

Trier Der Bundesrat hat dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Damit gelten ab Oktober zum Teil strengere Corona-Regeln. Allerdings wird die Testpflicht für infizierte Schüler gekippt.

Keine Testpflicht mehr nach Corona-Inefektion für Schüler

Der Bundesrat stimmte mehrheitlich dem neuen Infektionsschutzgesetz zu, das am 1. Oktober in Kraft treten soll. Damit werden bundesweit FFP2-Masken in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen vorgeschrieben. Auch in Fernzügen gilt weiter eine Maskenpflicht, wobei für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren eine einfache OP-Maske reicht. In Flugzeugen fällt die Maskenpflicht weg. In Pflegeheimen und Kliniken muss außerdem vor dem Zutritt ein negativer Test vorgelegt werden.