Positive Trends : Regionaler Arbeitsmarkt: Warum viele Mitarbeiter ihrem Chef lieb und teuer sind

Foto: dpa/Jan Woitas

Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben Mangelware. Deshalb halten viele Vorgesetzte ihr Personal auch in Zeiten, in denen früher die Arbeitslosigkeit im Winter besonders hoch war. Was die aktuelle Arbeitsmarktstatistik aussagt.