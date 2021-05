Leitartikel: Gewalt zwischen Israel und Palästinensern : Nahost-Konflikt wird zum Nährboden für Extremismus

Meinung Wieso die neue Gewalt zwischen Israel und Palästinensern den Extremismus stärken wird und wieso sich die Spannungen auf andere Gegenden des Nahen Ostens ausbreiten könnten, kommentiert unser Autor.

Weil wichtige arabische Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Frieden mit Israel gemacht haben, dürfte sich der Iran nun erst recht als Beschützer der Palästinenser gegen den jüdischen Staat aufspielen. Teheran zahlt ohnehin schon Millionensummen an die Hisbollah und an die Hamas im Gaza-Streifen. Wenn bei den iranischen Präsidentenwahlen im nächsten Monat ein Hardliner gewinnt, könnte diese Unterstützung noch einmal aufgestockt werden.

Ein sofortiges Ende der Kämpfe wäre der beste Weg, die Eskalation aufzuhalten, doch selbst ein Waffenstillstand wäre keine Dauerlösung. Seit fast hundert Jahren speist der ungelöste Konflikt zwischen Juden und Palästinensern immer neue Gewaltausbrüche. Solange diese „offene Wunde“, wie es der BBC-Nahostexperte Jeremy Bowen ausdrückt, nicht verheilt, wird es wieder und wieder Gefechte, Anschläge und Angriffe geben. Mal ist die innenpolitische Lage in Israel der Grund dafür, mal legen palästinensische Extremisten neues Feuer an die Lunte. Auch nach den israelisch-arabischen Friedensschlüssen kann die Region dieser Spirale nicht entkommen.

Die Spannungen könnten sich deshalb auf andere Gegenden des Nahen Ostens ausbreiten. Die Grenze zwischen Israel und dem Libanon, wo die Hisbollah einen Staat im Staat aufgebaut hat, ist ohnehin ein ständiger Brandherd. In Syrien zieht der Iran seit einiger Zeit seine Truppen und Milizionäre in der Nähe der Grenze zu Israel zusammen – Israel versucht, den Aufmarsch mit Luftangriffen auf Ziele in Syrien zu stören.