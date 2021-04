Coronavirus : Lockerungen für Geimpfte: Keine Quarantäne, keine Testpflicht

Trier Personen, die vollständig gegen Corona geschützt sind, erhalten mehr Rechte. In Pflegeheimen soll es weniger Beschränkungen geben. Gastwirte fordern Öffnung von Hotels und Restaurants.

Kehrtwende bei der Frage, ob vollständig gegen Corona Geimpfte wieder mehr Freiheiten bekommen sollen: Noch vergangene Woche sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), dass sich diese Frage erst dann stelle, wenn allen Impfwilligen in Deutschland ein Angebot für den Corona-Schutz gemacht worden sei. Allerdings stellte sie für spätestens Mai Lockerungen der Besuchs- und Kontaktbeschränkungen in Pflegeheimen in Aussicht, wenn dort Bewohner und Mitarbeiter ihre Zweitimpfung erhalten haben. Am Freitag kündigte das Gesundheitsministerium dann überraschend an, dass von nun an vollständig Geimpfte etwa beim Besuch eines Biergartens keinen negativen Corona-Test mehr benötigen. Auch müssen diese Personen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie unmittelbaren Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten oder wenn sie aus einem als Corona-Risikogebiet eingestuften Land zurückkehren.